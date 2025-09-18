Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Кыргызстан предложил странам ОТГ утвердить дорожную карту сотрудничества в торговле

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 14:37
    Кыргызстан предложил странам ОТГ утвердить дорожную карту сотрудничества в торговле

    Кыргызстан предлагает странам-членам Организации тюркских государств (ОТГ) утвердить дорожную карту сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и финансов.

    Как передает со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев на встрече глав правительств и вице-президентов стран-членов ОТГ в Бишкеке.

    "Для более системного развития нашего экономического взаимодействия Кыргызстан предложил проект дорожной карты по сотрудничеству в областях торговли, инвестиций и финансов", - сказал председатель Кабмина.

    Он призвал страны - члены организации поддержать эту инициативу и в ближайшее время утвердить дорожную карту для совместной реализации.

    Касымалиев отметил важность работы Турецкой торгово-промышленной палаты и Комитета по содействию торговле ОТГ.

    По его словам, эти структуры обладают значительным потенциалом для устранения торговых барьеров, поддержки бизнеса, особенно малого и среднего, а также стимулирования деловой активности.

    Qırğızıstan TDT ölkələrini əməkdaşlığa dair "yol xəritəsi"ni təsdiqləməyi təklif edib

    Лента новостей