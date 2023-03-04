Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продбезопасности

Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продовольственной безопасности.

Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев заявил на встрече с председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

На встрече Тахмазли проинформировал коллегу о проделанной работе по обеспечению безопасности продуктов питания в Азербайджане, а также о мерах, реализуемых в этом направлении в рамках сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами.

B.Торобаев сказал, что они хотят изучить единую систему, созданную в области продовольственной безопасности в Азербайджане, добавив, что Кыргызстан намерен создать подобную систему в стране на основе опыта Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что в августе прошлого года делегация во главе с Б.Торобаевым посещала лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов.