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Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продбезопасности

Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продбезопасности Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продовольственной безопасности.
Внешняя политика
4 марта 2023 г. 12:30
Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продбезопасности

Кыргызстан намерен применить опыт Азербайджана в сфере продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев заявил на встрече с председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

На встрече Тахмазли проинформировал коллегу о проделанной работе по обеспечению безопасности продуктов питания в Азербайджане, а также о мерах, реализуемых в этом направлении в рамках сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами.

B.Торобаев сказал, что они хотят изучить единую систему, созданную в области продовольственной безопасности в Азербайджане, добавив, что Кыргызстан намерен создать подобную систему в стране на основе опыта Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что в августе прошлого года делегация во главе с Б.Торобаевым посещала лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan hökumətinin sədr müavini: "Azərbaycan təcrübəsini ölkəmizdə tətbiq etmək istəyirik"

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