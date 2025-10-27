Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Кыргызстан и Азербайджан планируют провести заседание межправкомиссии в декабре

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 13:48
    Кыргызстан и Азербайджан планируют провести заседание межправкомиссии в декабре

    Заседание Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном планируется провести в декабре текущего года в Баку.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики и коммерции Кыргызстана, вопрос обсуждался на прошлой неделе на встрече министров экономики двух стран Бакыта Сыдыкова и Микаила Джаббарова в Баку.

    "В ходе переговоров стороны обсудили деятельность Азербайджано-кыргызского фонда развития и Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, шестое заседание которой планируется провести в декабре текущего года в Баку", - сообщили в ведомство.

    Министры также отметили положительную динамику и поступательное развитие торгово-экономических связей между двумя странами. Была подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер по увеличению объемов взаимной торговли, которая, по данным кыргызской статистики, составляет $7,7 млн.

    Министр экономики и коммерции Кыргызстана выразил заинтересованность в расширении транспортно-логистического сотрудничества и эффективном использовании транзитного потенциала двух государств.

    Отметим, что пятое заседание Межправкомиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству состоялось в Кыргызстане в июле 2023 года.

    Azərbaycan-Qırğızıstan Hökumətlərarası Komissiyasının iclasının keçirilməsi planlaşdırılır

