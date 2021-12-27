Кыргызский лидер поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву .

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления с 60-летием.

Уверен, что прочные узы дружбы и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном, основанные на многовековой общей истории, близости духовных и культурных ценностей, будут и дальше углубляться в коренных интересах наших народов.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности!"