Кыргызский эксперт: Азербайджан является важным элементом тюркского мира

За последние годы значение Азербайджана в региональной и международной политике значительно возросло.

За последние годы значение Азербайджана в региональной и международной политике значительно возросло.

Об этом Report заявил директор кыргызского аналитического центра "Разумные решения", эксперт по международным отношениям Эсен Усубалиев.

Данный рост влияния эксперт связывает не только с большим энергетическим потенциалом, но и в большей степени с результатом рационального использования ресурсного потенциала Азербайджана и его направление на развитие экономического, социального-политического и военного потенциала страны.

"Естественно, что сейчас Азербайджан воспринимается как ключевое государство Южного Кавказа, без учета интересов которого, невозможно устойчивое развитие региона и реализация важных экономических и транспортных проектов. В этой связи, это было вопросом времени, когда Азербайджан начал играть одну из ключевых ролей в процессах, которые были запущены в результате интеграции тюркского мира",- сказал он.

Эксперт добавил, что таким образом к настоящему времени Азербайджан представляет важный элемент тюркского мира, без активного участия которого невозможна полноценная реализация проектов общего культурного, экономического и политического пространства.

"Интенсификация связей между странами тюркского мира является важным условием для успешной интеграции стран-членов ОТГ. В этой связи, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан, следует рассматривать как с точки зрения вопросов сплочения стран тюркского мира, так и с точки зрения укрепление двустороннего стратегического диалога между Кыргызстаном и Азербайджаном. И если смотреть еще шире, то и между двумя регионами - Южный Кавказ - Центральная Азия",- отметил он.

Комментируя азербайджано-кыргызские связи, эксперт добавил, что отношения между странами всегда носили дружественный характер. "В период СССР, между руководителями двух республик Гейдаром Алиевым и Турдакуном Усубалиевым поддерживались теплые, дружественные отношения, а также взаимная поддержка на межреспубликанском уровне",- заметил он. По мнению эксперта, дружественные и теплые отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном является практически исторической традицией, сложившейся еще в советский период.

"Сейчас президенты двух стран задали новый темп и тот стратегический уровень отношений между странами, который будет иметь огромное значение как на двустороннем, так и на региональном уровне. Ожидается, что отношения будут активно развиваться в инвестиционной, торгово-экономической и транспортной сфере, в особенности в связи с реализацией проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и далее с выходом в Европу через Азербайджан и Турцию",- добавил эксперт.

Он предположил, что следующе 3-5 лет мы станем свидетелями активного и динамичного развития отношений не только между двумя странами, но и активизации региональной политики Азербайджана в Центральной Азии.