Кылыч: Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Для нормализации отношений между Турцией и Арменией требуется время

Для нормализации отношений между Турцией и Арменией требуется время и переговоры.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил журналистам.

Он напомнил, что 3 мая спецпредставители Турции и Армении встретились в Вене.

"У нас уже есть позитивные шаги, открыты чартерные рейсы между Анкарой и Ереваном. Для нормализации отношений требуется время и переговоры. Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией так же, как и Турция поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - заявил Кылыч.