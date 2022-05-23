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Кылыч: Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Кылыч: Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией Для нормализации отношений между Турцией и Арменией требуется время
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 17:45
Кылыч: Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Для нормализации отношений между Турцией и Арменией требуется время и переговоры.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил журналистам.

Он напомнил, что 3 мая спецпредставители Турции и Армении встретились в Вене.

"У нас уже есть позитивные шаги, открыты чартерные рейсы между Анкарой и Ереваном. Для нормализации отношений требуется время и переговоры. Азербайджан поддерживает нормализацию отношений между Турцией и Арменией так же, как и Турция поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - заявил Кылыч.

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Версия на английском языке Kilic: Azerbaijan supports normalization of relations between Turkiye and Armenia

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