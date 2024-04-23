О нас

Кямран Иманов: ЮНЕСКО прибегает к двойным стандартам и отказывается выполнять свои обязанности

Кямран Иманов: ЮНЕСКО прибегает к двойным стандартам и отказывается выполнять свои обязанности Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) прибегает к двойным стандартам и отказывается выполнять свои обязанности.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 11:47
Кямран Иманов: ЮНЕСКО прибегает к двойным стандартам и отказывается выполнять свои обязанности

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) прибегает к двойным стандартам и отказывается выполнять свои обязанности.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов заявил на конференции, посвященной разоблачению армянских фальсификаций и вымыслов, связанных с землями Западного Азербайджана.

По его словам, материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе разграблялось в течение 30 лет, однако от ЮНЕСКО не поступило никакой реакции, несмотря на обращение Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kamran Imanov: UNESCO resorts to double standards and evades fulfilling its duties
Версия на азербайджанском языке Kamran İmanov: UNESCO ikili standartlara əl atır, vəzifələrini icra etməkdən boyun qaçırır

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
17 апреля 2024 г. 10:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi