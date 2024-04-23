Кямран Иманов: ЮНЕСКО прибегает к двойным стандартам и отказывается выполнять свои обязанности

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) прибегает к двойным стандартам и отказывается выполнять свои обязанности.

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) прибегает к двойным стандартам и отказывается выполнять свои обязанности.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов заявил на конференции, посвященной разоблачению армянских фальсификаций и вымыслов, связанных с землями Западного Азербайджана.

По его словам, материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе разграблялось в течение 30 лет, однако от ЮНЕСКО не поступило никакой реакции, несмотря на обращение Азербайджана.