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Кямран Иманов: Мирное соглашение - путь к спокойствию на Южном Кавказе

Кямран Иманов: Мирное соглашение - путь к спокойствию на Южном Кавказе Путь к спокойствию на Южном Кавказе лежит через мирное соглашение.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 12:21
Кямран Иманов: Мирное соглашение - путь к спокойствию на Южном Кавказе

Путь к спокойствию на Южном Кавказе лежит через мирное соглашение.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов на конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или о чем говорят земли Западного Азербайджана".

По его словам, Армении следует отказаться от реваншистских настроений, навязываемых внешними силами: "Руководство Армении, не имея возможности проводить независимую политику, действует под влиянием внешних сил. Это наносит удар по стабильности и миру на Южном Кавказе. Любая встреча без участия Азербайджана вряд ли принесет положительные результаты. Вооружение Армении открывает путь к новым конфликтам в регионе. Поэтому официальный Ереван должен отказаться от реваншистских настроений, ценить мир, предлагаемый Азербайджаном, а Западу следует избегать создания напряженности в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: Ermənistan revanşist düşüncəsindən əl çəkməli, Azərbaycanın təklif etdiyi sülhü dəyərləndirməlidir

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