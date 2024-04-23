Кямран Иманов: Мирное соглашение - путь к спокойствию на Южном Кавказе

Путь к спокойствию на Южном Кавказе лежит через мирное соглашение.

Путь к спокойствию на Южном Кавказе лежит через мирное соглашение.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов на конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или о чем говорят земли Западного Азербайджана".

По его словам, Армении следует отказаться от реваншистских настроений, навязываемых внешними силами: "Руководство Армении, не имея возможности проводить независимую политику, действует под влиянием внешних сил. Это наносит удар по стабильности и миру на Южном Кавказе. Любая встреча без участия Азербайджана вряд ли принесет положительные результаты. Вооружение Армении открывает путь к новым конфликтам в регионе. Поэтому официальный Ереван должен отказаться от реваншистских настроений, ценить мир, предлагаемый Азербайджаном, а Западу следует избегать создания напряженности в регионе".