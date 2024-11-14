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Кямран Алиев встретился с заместителем генпрокурора ОАЭ

Кямран Алиев встретился с заместителем генпрокурора ОАЭ 13:18
Внешняя политика
14 ноября 2024 г. 13:34
Кямран Алиев встретился с заместителем генпрокурора ОАЭ

14 ноября Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с заместителем Генерального прокурора ОАЭ Султаном Аль-Джувайедом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кямран Алиев отметил, что между Азербайджаном и ОАЭ существуют прочные дипломатические отношения. Отношения между двумя странами, основанные на принципах взаимной дружбы и уважения, всегда отличались высоким уровнем и динамичным развитием в атмосфере конструктивного диалога.

Султан Аль-Джувайед поблагодарил за теплый прием и гостеприимство, отметив, что крупнейшая климатическая конференция COP29 успешно продолжается под председательством Азербайджана.

Он также выразил уверенность в расширении сотрудничества между прокуратурами двух стран на всех платформах.

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Версия на английском языке ФотоKamran Aliyev meets with Deputy Prosecutor General of UAE
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev BƏƏ-nin Baş Prokurorunun müavini ilə görüşüb

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