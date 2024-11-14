Кямран Алиев встретился с заместителем генпрокурора ОАЭ

13:18

14 ноября Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с заместителем Генерального прокурора ОАЭ Султаном Аль-Джувайедом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кямран Алиев отметил, что между Азербайджаном и ОАЭ существуют прочные дипломатические отношения. Отношения между двумя странами, основанные на принципах взаимной дружбы и уважения, всегда отличались высоким уровнем и динамичным развитием в атмосфере конструктивного диалога.

Султан Аль-Джувайед поблагодарил за теплый прием и гостеприимство, отметив, что крупнейшая климатическая конференция COP29 успешно продолжается под председательством Азербайджана.

Он также выразил уверенность в расширении сотрудничества между прокуратурами двух стран на всех платформах.