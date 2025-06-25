Камран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане

Камран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане

Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Алиев подчеркнул, что важную роль в развитии двустороннего сотрудничества сыграли многочисленные встречи между прокурорскими, судебными органами и органами юстиции двух стран, а также эффективный диалог, установленный в рамках международных мероприятий.

Он особо отметил участие делегации прокуратуры Турции в сессии высокого уровня, проведенной в рамках COP29 и 29-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров.

Акгюн выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что братские отношения между странами достигли наивысшего уровня в результате успешной политики глав государств.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам правовой помощи, экстрадиции, передачи осужденных и другим вопросам правового сотрудничества.