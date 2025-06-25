О нас

Камран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане

Камран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане Камран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 15:22
Камран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане

Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Алиев подчеркнул, что важную роль в развитии двустороннего сотрудничества сыграли многочисленные встречи между прокурорскими, судебными органами и органами юстиции двух стран, а также эффективный диалог, установленный в рамках международных мероприятий.

Он особо отметил участие делегации прокуратуры Турции в сессии высокого уровня, проведенной в рамках COP29 и 29-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров.

Акгюн выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что братские отношения между странами достигли наивысшего уровня в результате успешной политики глав государств.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам правовой помощи, экстрадиции, передачи осужденных и другим вопросам правового сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi