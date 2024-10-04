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Кямран Алиев встретился с министром юстиции Турции

Кямран Алиев встретился с министром юстиции Турции Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 20:16
Кямран Алиев встретился с министром юстиции Турции

Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.

Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено, что развитие дружественных и братских отношений между двумя странами достигло уровня союзничества благодаря совместным усилиям глав государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

К.Алиев выразил благодарность Турции за политическую и моральную поддержку в ходе 44-дневной Отечественной войны и последующий период.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, выразив благодарность за теплый прием, отметил высокий уровень сотрудничества между правовыми и судебными органами двух стран.

На встрече присутствовал также посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Prosecutor General meets with Turkish Minister of Justice
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Türkiyənin ədliyyə naziri ilə görüşüb

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