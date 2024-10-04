Кямран Алиев встретился с министром юстиции Турции

Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.

Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.

Как сообщает Report, в ходе встречи было отмечено, что развитие дружественных и братских отношений между двумя странами достигло уровня союзничества благодаря совместным усилиям глав государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

К.Алиев выразил благодарность Турции за политическую и моральную поддержку в ходе 44-дневной Отечественной войны и последующий период.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, выразив благодарность за теплый прием, отметил высокий уровень сотрудничества между правовыми и судебными органами двух стран.

На встрече присутствовал также посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.