Кямран Алиев встретился с Генпрокурором Узбекистана

13 апреля состоялась двусторонняя встреча делегации во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

13 апреля состоялась двусторонняя встреча делегации во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Перед встречей делегация возложила цветы к памятнику Независимости.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере, были обсуждены интересующие стороны вопросы и выражена уверенность в успешном продолжении взаимодействия между органами прокуратуры двух стран.

Затем делегация ознакомилась с Академией и Музеем истории Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Узбекистане Гусейн Гулиев.

Визит делегации продолжается.