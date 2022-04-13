Кямран Алиев встретился с Генпрокурором Узбекистана

13 апреля состоялась двусторонняя встреча делегации во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Перед встречей делегация возложила цветы к памятнику Независимости.
На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере, были обсуждены интересующие стороны вопросы и выражена уверенность в успешном продолжении взаимодействия между органами прокуратуры двух стран.
Затем делегация ознакомилась с Академией и Музеем истории Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Во встрече принял участие Чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Узбекистане Гусейн Гулиев.
Визит делегации продолжается.