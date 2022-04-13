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Кямран Алиев встретился с Генпрокурором Узбекистана

Кямран Алиев встретился с Генпрокурором Узбекистана 13 апреля состоялась двусторонняя встреча делегации во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.
Внешняя политика
13 апреля 2022 г. 17:57
Кямран Алиев встретился с Генпрокурором Узбекистана

13 апреля состоялась двусторонняя встреча делегации во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Перед встречей делегация возложила цветы к памятнику Независимости.

На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере, были обсуждены интересующие стороны вопросы и выражена уверенность в успешном продолжении взаимодействия между органами прокуратуры двух стран.

Затем делегация ознакомилась с Академией и Музеем истории Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Узбекистане Гусейн Гулиев.

Визит делегации продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Özbəkistanın Baş prokuroru ilə görüşüb

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