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Кямран Алиев встретился с генпрокурором Кении

Кямран Алиев встретился с генпрокурором Кении Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с делегацией, возглавляемой генпрокурором Кении Ренсоном Мулеле Ингонгой.
Внешняя политика
18 ноября 2024 г. 13:09
Кямран Алиев встретился с генпрокурором Кении

Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с делегацией, возглавляемой генпрокурором Кении Ренсоном Мулеле Ингонгой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Приветствуя гостей, генпрокурор Азербайджана отметил высокий уровень сотрудничества с Кенией в рамках Движения неприсоединения, подчеркнув, что крепкие политические отношения между двумя странами, основанные на общих принципах и сотрудничестве, развиваются по восходящей линии.

Стороны обсудили успешное завершение сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН) в рамках COP29.

Поблагодарив за искренний прием и гостеприимство, Ренсон Мулеле отметил, что представляемое им ведомство придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. Он выразил уверенность в расширении сотрудничества между органами прокуратуры двух стран.

Во встрече также принимал участие посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Keniyanın Dövlət Prokurorluğunun Direktoru ilə görüşüb

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