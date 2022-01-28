Кямран Алиев встретился с генеральным прокурором Германии

28 января в рамках рабочего визита в Германию генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в городе Карлсруэ встретился со своим германским коллегой Петером Франком.

28 января в рамках рабочего визита в Германию генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в городе Карлсруэ встретился со своим германским коллегой Петером Франком.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было подчеркнуто наличие дружественных отношений между двумя странами, основанных на богатом историческом и культурном наследии.

К.Алиев предоставил подробную информацию своему коллеге о проводимых в стране реформах, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева, комплексных и институциональных мерах, направленных на совершенствование деятельности органов прокуратуры и о достигнутых результатах.