О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кямран Алиев встретился с генеральным прокурором Германии

Кямран Алиев встретился с генеральным прокурором Германии 28 января в рамках рабочего визита в Германию генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в городе Карлсруэ встретился со своим германским коллегой Петером Франком.
Внешняя политика
28 января 2022 г. 18:28
Кямран Алиев встретился с генеральным прокурором Германии

28 января в рамках рабочего визита в Германию генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в городе Карлсруэ встретился со своим германским коллегой Петером Франком.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было подчеркнуто наличие дружественных отношений между двумя странами, основанных на богатом историческом и культурном наследии.

К.Алиев предоставил подробную информацию своему коллеге о проводимых в стране реформах, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева, комплексных и институциональных мерах, направленных на совершенствование деятельности органов прокуратуры и о достигнутых результатах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Almaniyanın Baş prokuroru ilə görüşüb

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Kamran Əliyev Almaniyanın Baş prokuroru ilə görüşüb
FotoKamran Əliyev Almaniyanın Baş prokuroru ilə görüşüb
28 Yanvar , 2022 17:59
Azərbaycanın QHT Agentliyi və Türkiyə DİN arasında memorandum imzalanıb
FotoAzərbaycanın QHT Agentliyi və Türkiyə DİN arasında memorandum imzalanıb
28 Yanvar , 2022 17:36
İran şirkətləri yaxın zamanlarda azad olunan ərazilərdə konkret layihələrlə işə başlayacaq
İran şirkətləri yaxın zamanlarda azad olunan ərazilərdə konkret layihələrlə işə başlayacaq
28 Yanvar , 2022 17:28
Azərbaycan və İran xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub
Azərbaycan və İran xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub
28 Yanvar , 2022 17:28
Prezident İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayevə təbrik məktubu göndərib
Prezident İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayevə təbrik məktubu göndərib
28 Yanvar , 2022 17:22
Leonid Slutski: İlham Əliyev ölkələri beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcbur etdi
Leonid Slutski: "İlham Əliyev ölkələri beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcbur etdi"
28 Yanvar , 2022 15:14
Səməd Seyidov AŞPA-nı tənqid edib
Səməd Seyidov AŞPA-nı tənqid edib
28 Yanvar , 2022 15:04
Pekin Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimində Azərbaycanı Əli Əhmədov təmsil edəcək
Pekin Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimində Azərbaycanı Əli Əhmədov təmsil edəcək
28 Yanvar , 2022 14:26
Baş prokuror İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb
FotoBaş prokuror İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb
28 Yanvar , 2022 14:10
AŞPA həmməruzəçisi avroparlamentariləri Azərbaycana səfər etməyə çağırıb
AŞPA həmməruzəçisi avroparlamentariləri Azərbaycana səfər etməyə çağırıb
28 Yanvar , 2022 13:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi