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Кямран Алиев: Планируется усилить борьбу с коррупцией

Кямран Алиев: Планируется усилить борьбу с коррупцией 14:38
Внешняя политика
1 ноября 2021 г. 15:14
Кямран Алиев: Планируется усилить борьбу с коррупцией
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"Продолжается сотрудничество с Международной ассоциацией прокуроров в борьбе со всеми сферами преступности".

Как передает Report, об этом сказал генпрокурор Кямран Алиев во время выступления на совместной пресс-конференции по итогам прошедшего в Баку первого заседания Совета генеральных прокуроров стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

По его словам, планируется расширить работы в сфере борьбы с коррупцией.

Генпрокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин рассказал о преимуществах создания Совета генеральных прокуроров стран-членов Тюркского Совета. Он отметил, что Турция сотрудничает со многими странами. "Между прокурорами следует налаживать контакты, что позволит добиться положительных результатов в работе".

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Gələcəkdə korrupsiya ilə mübarizə sahəsində işlər daha da genişləndiriləcək"

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