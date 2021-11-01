Кямран Алиев: Планируется усилить борьбу с коррупцией

14:38

"Продолжается сотрудничество с Международной ассоциацией прокуроров в борьбе со всеми сферами преступности".

Как передает Report, об этом сказал генпрокурор Кямран Алиев во время выступления на совместной пресс-конференции по итогам прошедшего в Баку первого заседания Совета генеральных прокуроров стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

По его словам, планируется расширить работы в сфере борьбы с коррупцией.

Генпрокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин рассказал о преимуществах создания Совета генеральных прокуроров стран-членов Тюркского Совета. Он отметил, что Турция сотрудничает со многими странами. "Между прокурорами следует налаживать контакты, что позволит добиться положительных результатов в работе".