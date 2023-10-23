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Кямран Алиев принял участие во втором заседании Совета Генпрокуроров стран ОТГ

Кямран Алиев принял участие во втором заседании Совета Генпрокуроров стран ОТГ Делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым отправилась в Анкару для участия во 2-м заседании Совета генеральных прокуроров государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 19:11
Кямран Алиев принял участие во втором заседании Совета Генпрокуроров стран ОТГ

Делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым отправилась в Анкару для участия во 2-м заседании Совета генеральных прокуроров стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, перед мероприятием делегации посетили мавзолей Аныткабир, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и почтили его память.

На открытии заседания генеральный прокурор Кямран Алиев отметил, что Организация тюркских государств вносит важный вклад в консолидацию усилий в области обеспечения правопорядка, надежной защиты прав и свобод человека, борьбы со всеми формами преступности и более эффективного осуществления взаимного сотрудничества стран ОТГ.

По итогам заседания принято Анкаринское заявление, очередную встречу решено провести в Кыргызстане.

Рабочий визит делегации Генеральной прокуратуры в Турцию продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev TDT-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorları Şurasının 2-ci iclasında iştirak edib

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