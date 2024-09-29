Кямран Алиев пригласил своего узбекского коллегу на пленарное заседание высокого уровня в Баку

В рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в столице Азербайджана, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и иностранных государств.

В рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в столице Азербайджана, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и иностранных государств.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем генерального прокурора Узбекистана Шерзодом Тухтабаевым.

Кямран Алиев подчеркнул, что отношения между народами Азербайджана и Узбекистана, имеющие глубокие национальные корни, успешно развиваются в политической, экономической, культурной и других сферах. Он особо отметил, что стратегические проекты, реализуемые благодаря политической воле президентов двух стран — Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева, способствуют сближению государств и служат на благо народов.

Особое внимание было уделено тому, что Узбекистан оказал братскую помощь в восстановлении освобожденных территорий, построив и передав в эксплуатацию среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули, что является ярким свидетельством братских отношений между нашими народами.

Отмечалось также, что Азербайджан и Узбекистан активно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках таких организаций, как ООН, Организация экономического сотрудничества (ОЭС), СНГ и Организация тюркских государств (ОТГ).

Кямран Алиев рассказал о масштабных реформах, проводимых в органах прокуратуры Азербайджана, подчеркнув важную роль прокуратуры в борьбе с преступностью и значение международного сотрудничества в этой сфере. Он также отметил важность обмена опытом и двусторонних визитов сотрудников прокуратур двух стран.

Генеральный прокурор Азербайджана также подчеркнул историческое значение проведения в стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и 29-й Ежегодной конференции и Генеральной ассамблеи Международной ассоциации прокуроров. Оба мероприятия предоставляют удобную платформу для всестороннего развития отношений между государствами.

В завершение встречи Кямран Алиев пригласил генерального прокурора Узбекистана Нигматиллу Юлдошева на пленарную сессию высокого уровня на тему "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", которая пройдет в Баку 15 ноября в рамках сотрудничества между Генпрокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

Заместитель генерального прокурора Узбекистана выразил благодарность за гостеприимство, высоко оценил текущее сотрудничество между прокуратурами двух стран и подчеркнул необходимость его дальнейшего развития. Он также поздравил Камрана Алиева с профессиональным праздником - Днем работников прокуратуры Азербайджана 1 октября и 106-й годовщиной основания органов прокуратуры страны.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

Рабочий визит делегации Узбекистана в Азербайджан продолжается.