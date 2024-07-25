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Кямран Алиев пригласил генпрокуроров стран ШОС на COP29

Кямран Алиев пригласил генпрокуроров стран ШОС на COP29 Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым приняла участие в 22-ом заседании генеральных прокуроров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке в качестве партнера по диалогу.
Внешняя политика
25 июля 2024 г. 17:06
Кямран Алиев пригласил генпрокуроров стран ШОС на COP29

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым приняла участие в 22-ом заседании генеральных прокуроров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке в качестве партнера по диалогу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Выступая на мероприятии, генеральный прокурор коснулся цифровизации национальных органов прокуратуры и проводимых в этой сфере реформ, проинформировал о деятельности информационной системы "Электронная прокуратура", отвечающей современным требованиям, и подчеркнул важность использования высоких технологий в борьбе с преступностью.

В ходе заседания К.Алиев пригласил своих коллег на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и 29-ю ежегодную конференцию и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, которые пройдут в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev ŞƏT ölkələrinin baş prokurorlarını COP29-a dəvət edib

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