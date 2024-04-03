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Кямран Алиев пригласил генпрокурора Казахстана в Азербайджан

Кямран Алиев пригласил генпрокурора Казахстана в Азербайджан Генеральный прокурор Кямран Алиев пригласил своего казахстанского коллегу Берика Асылова в Азербайджан.
Внешняя политика
3 апреля 2024 г. 15:35
Кямран Алиев пригласил генпрокурора Казахстана в Азербайджан

Генеральный прокурор Кямран Алиев пригласил своего казахстанского коллегу Берика Асылова в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом К.Алиев сказал на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем генпрокурора Казахстана Жандосом Умиралиевым.

Кямран Алиев отметил, что направил пригласительное письмо своему казахстанскому коллеге для участия на предстоящей в Азербайджане 29 сентября - 2 октября текущего года 29-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev Qazaxstanın Baş prokurorunu Azərbaycana dəvət edib

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