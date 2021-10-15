Кямран Алиев: Сотрудничество между прокуратурами Азербайджана и Грузии вступит в новый этап

"Сотрудничество между органами прокуратуры Азербайджана и Грузии находится на очень высоком уровне. После нашего очередного визита в Тбилиси и обсуждений наши отношения будут развиваться в новом русле".

"Сотрудничество между органами прокуратуры Азербайджана и Грузии находится на очень высоком уровне. После нашего очередного визита в Тбилиси и обсуждений наши отношения будут развиваться в новом русле".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом после встречи с грузинским коллегой Ираклием Шотадзе заявил журналистам находящийся с визитом в Тбилиси генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Подчеркнув, что прибыл в Тбилиси по приглашению генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе, К.Алиев добавил: "В рамках этого визита у нас были очень плодотворные встречи. После проведенных переговоров и подписанного меморандума в нашем сотрудничестве наступит новый этап".