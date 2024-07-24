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Кямран Алиев обсудил вопросы сотрудничества с генпрокурорами Турции и Кыргызстана в Бишкеке

Кямран Алиев обсудил вопросы сотрудничества с генпрокурорами Турции и Кыргызстана в Бишкеке Делегация во главе с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Бишкек для участия в очередных заседаниях генеральных прокуроров Организации тюркских государств (ОТГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Внешняя политика
24 июля 2024 г. 19:16
Кямран Алиев обсудил вопросы сотрудничества с генпрокурорами Турции и Кыргызстана в Бишкеке

Делегация во главе с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Бишкек для участия в очередных заседаниях генеральных прокуроров Организации тюркских государств (ОТГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Report, в рамках визита генеральный прокурор посетил посольство Азербайджана в Кыргызской Республике.

На встрече с новоназначенным генпрокурором Кыргызстана Максатом Асаналиевым Кямран Алиев отметил, что отношения между странами успешно развиваются во многих направлениях.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами Азербайджана и Кыргызстана и программа сотрудничества по реализации соглашения на 2025-2026 годы.

Генпрокурор также встретился с новоназначенным генпрокурором Турции Мухсином Шентюрком и с генсеком ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Bişkekdə qırğız və türkiyəli həmkarları ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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