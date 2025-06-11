Камран Алиев обсудил в Кении борьбу с преступностью и терроризмом

Камран Алиев обсудил в Кении борьбу с преступностью и терроризмом

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев принял участие в 23-й Конференции генеральных прокуроров стран Содружества наций, прошедшей 10 июня в Момбасе (Кения), и возглавил сессию, посвященную национальным подходам к раннему предотвращению терроризма.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, обсуждались вопросы предотвращения радикализации и внедрения механизмов раннего вмешательства до начала уголовного преследования.

Алиев подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, его финансированием и транснациональной преступностью, представив опыт Азербайджана в этой сфере.

В сессии также участвовали генеральные прокуроры Уганды, Южной Австралии, а также представители Великобритании. Участники обсудили практические меры, применяемые органами прокуратуры в сфере предотвращения экстремизма.

В рамках конференции Камран Алиев провел двусторонние встречи с коллегами из Великобритании, Австралии, Уганды, Танзании, Зимбабве, Сейшел и других стран, обсудив расширение правового сотрудничества и обмен опытом.