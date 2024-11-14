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Кямран Алиев обсудил с молдавским коллегой укрепление двусторонних отношений

Кямран Алиев обсудил с молдавским коллегой укрепление двусторонних отношений Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генпрокурором Республики Молдова Ионом Мунтяну.
Внешняя политика
14 ноября 2024 г. 17:29
Кямран Алиев обсудил с молдавским коллегой укрепление двусторонних отношений

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генпрокурором Республики Молдова Ионом Мунтяну.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече К.Алиев отметил успешное развитие двусторонних отношений между странами в политической, экономической, торговой и других сферах.

Генеральный прокурор Молдовы выразил благодарность за искренний прием и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества между странами в правовой сфере.

Гость отметил, что Азербайджан на высоком уровне подготовился к климатической конференции СОР29, которая может внести большой вклад в борьбу с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке Фото Kamran Əliyev moldovalı həmkarı ilə ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi barədə danışıb

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