Кямран Алиев обсудил с молдавским коллегой укрепление двусторонних отношений

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генпрокурором Республики Молдова Ионом Мунтяну.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генпрокурором Республики Молдова Ионом Мунтяну.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече К.Алиев отметил успешное развитие двусторонних отношений между странами в политической, экономической, торговой и других сферах.

Генеральный прокурор Молдовы выразил благодарность за искренний прием и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества между странами в правовой сфере.

Гость отметил, что Азербайджан на высоком уровне подготовился к климатической конференции СОР29, которая может внести большой вклад в борьбу с изменением климата.