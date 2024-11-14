Кямран Алиев обсудил с молдавским коллегой укрепление двусторонних отношений

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генпрокурором Республики Молдова Ионом Мунтяну.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
На встрече К.Алиев отметил успешное развитие двусторонних отношений между странами в политической, экономической, торговой и других сферах.
Генеральный прокурор Молдовы выразил благодарность за искренний прием и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества между странами в правовой сфере.
Гость отметил, что Азербайджан на высоком уровне подготовился к климатической конференции СОР29, которая может внести большой вклад в борьбу с изменением климата.