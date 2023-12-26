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Кямран Алиев обсудил с иранским коллегой уголовное дело о нападении на посольство Азербайджана

Кямран Алиев обсудил с иранским коллегой уголовное дело о нападении на посольство Азербайджана Генеральные прокуроры Азербайджана и Ирана обсудили ход рассмотрения уголовного дела о террористической атаке на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года.
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 10:47
Кямран Алиев обсудил с иранским коллегой уголовное дело о нападении на посольство Азербайджана

Генеральные прокуроры Азербайджана и Ирана обсудили ход рассмотрения уголовного дела о террористической атаке на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Генпрокуроры Кямран Алиев и Мохаммад Казем Мовахеди-Азад провели расширенную встречу в формате видеоконференции.

Стороны в частности обсудили ход рассмотрения уголовного дела о террористической атаке на посольство Азербайджана, а также механизмы правового сотрудничества.

Во встрече принимали участие посол Азербайджана в Иране Али Ализаде и посол Ирана в Азербайджане Сайед Аббас Мусави.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev iranlı həmkarı ilə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumla bağlı cinayət işini müzakirə edib

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