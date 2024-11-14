Кямран Алиев обсудил с генпрокурором Турции предстоящую на COP29 специальную сессию

18:54

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генеральным прокурором Верховного суда Турции Мухсином Шентюрком.

Как сообщает Report, К.Алиев отметил, что благодаря серьезным усилиям и дальновидной внешней политике президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, отношения между Азербайджаном и Турцией достигли уровня стратегического партнерства, и сотрудничество между прокуратурами двух стран находится на высоком уровне.

Стороны обсудили предстоящую 15 ноября на "полях" COP29 сессию высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

Мухсин Шентюрк выразил надежду на принятие важных решений в ходе COP29.