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Кямран Алиев обсудил с генпрокурором Турции предстоящую на COP29 специальную сессию

Кямран Алиев обсудил с генпрокурором Турции предстоящую на COP29 специальную сессию 18:54
Внешняя политика
14 ноября 2024 г. 19:11
Кямран Алиев обсудил с генпрокурором Турции предстоящую на COP29 специальную сессию

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генеральным прокурором Верховного суда Турции Мухсином Шентюрком.

Как сообщает Report, К.Алиев отметил, что благодаря серьезным усилиям и дальновидной внешней политике президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, отношения между Азербайджаном и Турцией достигли уровня стратегического партнерства, и сотрудничество между прокуратурами двух стран находится на высоком уровне.

Стороны обсудили предстоящую 15 ноября на "полях" COP29 сессию высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

Мухсин Шентюрк выразил надежду на принятие важных решений в ходе COP29.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish prosecutors general discuss upcoming COP29 special session
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokuroru ilə görüşüb

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