Целью визита генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в Турцию является расширение сотрудничества в правовой сфере.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом журналистам в Турции заявил сам генпрокурор.
Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня между судами, прокуратурами, министерствами юстиции и правоохранительными органами Турции и Азербайджана проводились интенсивные и плодотворные встречи в рамках сотрудничества: "Процесс показывает, что эти встречи необходимы обеим странам".
Отметим, что делегация во главе с Кямраном Алиевым находится в Анкаре с двухдневным официальным рабочим визитом по приглашению генерального прокурора Верховного суда Турецкой Республики Мухсина Шентюрка.
В рамках визита состоялась встреча Алиева с Шентюрком, в ходе которой была предоставлена информация о правоохранительных органах Азербайджана.
Программой предусмотрены встречи Генпрокурора Азербайджана с Председателем Верховного суда Омером Керкезом и Министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган также примет делегацию Азербайджана.