Кямран Алиев: Цель нашего визита в Турцию - расширение сотрудничества в правовой сфере

15:26 Целью визита генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиеа в Турцию является расширение сотрудничества в правовой сфере.

Целью визита генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в Турцию является расширение сотрудничества в правовой сфере.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом журналистам в Турции заявил сам генпрокурор.

Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня между судами, прокуратурами, министерствами юстиции и правоохранительными органами Турции и Азербайджана проводились интенсивные и плодотворные встречи в рамках сотрудничества: "Процесс показывает, что эти встречи необходимы обеим странам".

Отметим, что делегация во главе с Кямраном Алиевым находится в Анкаре с двухдневным официальным рабочим визитом по приглашению генерального прокурора Верховного суда Турецкой Республики Мухсина Шентюрка.

В рамках визита состоялась встреча Алиева с Шентюрком, в ходе которой была предоставлена информация о правоохранительных органах Азербайджана.

Программой предусмотрены встречи Генпрокурора Азербайджана с Председателем Верховного суда Омером Керкезом и Министром юстиции Турции Йылмазом Тунчем.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган также примет делегацию Азербайджана.