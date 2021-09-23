Генпрокурор: Азербайджан полностью соблюдает трехстороннее заявление

"Азербайджан полностью соблюдает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года".
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на трехсторонней встрече между генеральными прокурорами Азербайджана, России и Армении, состоявшейся по инициативе российской стороны в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ в столице Казахстана городе Нур-Султане.
Коснувшись важности совместной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести после 44-дневной Отечественной войны, он подчеркнул важность продолжения этого процесса.
До внимания было доведено значение выдачи минных карт для охраны жизни и здоровья людей и подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в этой области.