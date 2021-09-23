О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокурор: Азербайджан полностью соблюдает трехстороннее заявление

Генпрокурор: Азербайджан полностью соблюдает трехстороннее заявление "Азербайджан полностью соблюдает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года"
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 16:15
Генпрокурор: Азербайджан полностью соблюдает трехстороннее заявление
Кямран Алиев

"Азербайджан полностью соблюдает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на трехсторонней встрече между генеральными прокурорами Азербайджана, России и Армении, состоявшейся по инициативе российской стороны в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ в столице Казахстана городе Нур-Султане.

Коснувшись важности совместной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести после 44-дневной Отечественной войны, он подчеркнул важность продолжения этого процесса.

До внимания было доведено значение выдачи минных карт для охраны жизни и здоровья людей и подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в этой области.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Prosecutor General: Azerbaijan fully complies with tripartite statement
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Azərbaycan üçtərəfli bəyanata tam şəkildə riayət edir"

Другие новости из категории

Камран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
ФотоКамран Алиев принял участие в заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ
23 сентября 2021 г. 16:43
Расширен состав Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией
Расширен состав Госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией
23 сентября 2021 г. 16:30
Расширен состав межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания
Расширен состав межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания
23 сентября 2021 г. 16:16
Изменился состав азербайджано-турецкой совместной межправкомиссии
Изменился состав азербайджано-турецкой совместной межправкомиссии
23 сентября 2021 г. 16:09
Состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении
Состоялась трехсторонняя встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении
23 сентября 2021 г. 16:02
Главы МИД Азербайджана и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве
Главы МИД Азербайджана и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве
23 сентября 2021 г. 15:04
Глава МИД Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ
23 сентября 2021 г. 14:59
Украинский Ужгород готов побрататься с азербайджанским городом
Украинский Ужгород готов побрататься с азербайджанским городом
23 сентября 2021 г. 12:48
Байрамов: Необоснованные претензии Армении усугубляют напряженность в регионе
Байрамов: Необоснованные претензии Армении усугубляют напряженность в регионе
23 сентября 2021 г. 12:10
Председатель комиссии ОИС выразил признательность правительству Азербайджана
Председатель комиссии ОИС выразил признательность правительству Азербайджана
23 сентября 2021 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi