Кямаледдин Гейдаров встретился с новым генсеком МОГО

Кямаледдин Гейдаров встретился с новым генсеком МОГО

Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провел встречу с новым генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргюджем Келентерли.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В ходе встречи министр Гейдаров назвал избрание представителя Азербайджана новым генсеком МОГО значительным достижением для страны. Напомнив об обращении президента Ильхама Алиева к участникам 3-й внеочередной сессии Генассамблеи МОГО в Баку, министр подчеркнул, что Азербайджан всегда придавал большое значение международному сотрудничеству в области гражданской обороны.

Министр отметил, что Азербайджан продолжит укреплять сотрудничество с МОГО в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, внося свой вклад в развитие организации.

Эргюдж Келентерли выразил благодарность за оказанную поддержку. Новый генсек заявил о своем намерении способствовать дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и Международной организацией гражданской обороны, подчеркнув, что реальные результаты в борьбе с чрезвычайными ситуациями могут быть достигнуты только благодаря совместной и скоординированной деятельности.