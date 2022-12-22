Кямаледдин Гейдаров встретился с министром сельского и лесного хозяйства Турции

Находящийся с визитом в Турции министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с министром сельского и лесного хозяйства братской страны Вахитом Киришчи.

Находящийся с визитом в Турции министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с министром сельского и лесного хозяйства братской страны Вахитом Киришчи.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что благодаря дальновидности и политической решимости лидеров Азербайджана и Турции отношения между братскими странами поднялись на уровень стратегического союзничества.

Была отмечена важность расширения связей между двумя структурами в борьбе с лесными пожарами. Также был проведен анализ мер по борьбе с лесными пожарами, обсуждено внедрение систем раннего оповещения в сфере защиты от лесных пожаров.