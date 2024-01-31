Министр: Обмен опыта с Россией сыграл значительную роль в налаживании деятельности МЧС Азербайджана

Помощь России в подготовке кадров, поставке специальных оборудований сыграло значительную роль в налаживании деятельности МЧС Азербайджана.

Помощь России в подготовке кадров, поставке специального оборудования сыграло значительную роль в налаживании деятельности МЧС Азербайджана.

Как передает Report, об этом министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров заявил на встрече с делегацией министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) в Баку.

По его словам, существующая договорно-правовая база между ведомствами Азербайджана и России в этой сфере заложила крепкий фундамент сотрудничества.

"Отрадно отметить, что между нами сегодня будет подписан очередной документ по сотрудничеству",- добавил К. Гейдаров.

Глава МЧС отметил, что взаимоотношения между двумя странами основаны на принципе взаимного уважения.