О нас

Министр: Обмен опыта с Россией сыграл значительную роль в налаживании деятельности МЧС Азербайджана

Министр: Обмен опыта с Россией сыграл значительную роль в налаживании деятельности МЧС Азербайджана Помощь России в подготовке кадров, поставке специальных оборудований сыграло значительную роль в налаживании деятельности МЧС Азербайджана.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 11:59
Министр: Обмен опыта с Россией сыграл значительную роль в налаживании деятельности МЧС Азербайджана

Помощь России в подготовке кадров, поставке специального оборудования сыграло значительную роль в налаживании деятельности МЧС Азербайджана.

Как передает Report, об этом министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров заявил на встрече с делегацией министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) в Баку.

По его словам, существующая договорно-правовая база между ведомствами Азербайджана и России в этой сфере заложила крепкий фундамент сотрудничества.

"Отрадно отметить, что между нами сегодня будет подписан очередной документ по сотрудничеству",- добавил К. Гейдаров.

Глава МЧС отметил, что взаимоотношения между двумя странами основаны на принципе взаимного уважения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Rusiya ilə təcrübə mübadiləsi fəaliyyətimizin təşkilində mühüm rol oynayıb”

Экслюзивные новости

Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi