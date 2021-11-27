О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кузнецов: Отношения России и Азербайджана - высокий уровень добрососедства

Кузнецов: Отношения России и Азербайджана - высокий уровень добрососедства Российско-азербайджанские отношения в последние годы находятся на самом высоком уровне добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества, особенно в экономической сфере, что наглядно доказывает рост из года в год товарооборота между двумя нашими странами,
Внешняя политика
27 ноября 2021 г. 13:22
Кузнецов: Отношения России и Азербайджана - высокий уровень добрососедства

Российско-азербайджанские отношения в последние годы находятся на самом высоком уровне добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества.

Об этом Report заявил российский историк и политолог Олег Кузнецов.

По его словам, это особенно заметно в экономической сфере, что наглядно доказывает рост из года в год товарооборота между двумя нашими странами - за последний календарный год он составил 11%.

"Увеличение объемов торговли между нашими странами лучше всего свидетельствует о состоянии межгосударственных отношений. Никакой напряженности между Москвой и Баку нет. Возникающие время от времени разногласия, которые на языке юридической науки называются конфликтами интересов, обычно разрешаются в рабочем порядке во время двусторонних консультаций ", - отметил политолог.

Назвав роль российского президента Владимира Путина в организации переговоров с главами Азербайджана и Армении в Сочи определяющей, Кузнецов подчеркнул, что именно он был ее инициатором и принимающей стороной.

Касаясь вопроса разблокировки транспортных и экономических связей в регионе, политолог отметил, что желательно, чтобы этот процесс начался после делимитации и демаркации азербайджано-армянской государственной границы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Oleq Kuznetsov: “Rusiya-Azərbaycan münasibətləri yüksək mehriban qonşuluq səviyyəsindədir”

Самое важное

Президент России, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент России, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлениями для печати
26 ноября 2021 г. 22:50
Ильхам Алиев: Решения трехсторонней встречи в Сочи повысят безопасность в регионе
Ильхам Алиев: Решения трехсторонней встречи в Сочи повысят безопасность в регионе
26 ноября 2021 г. 22:38
Путин после встречи с Алиевым и Пашиняном надеется на восстановление транспорта в регионе
Путин после встречи с Алиевым и Пашиняном надеется на восстановление транспорта в регионе
26 ноября 2021 г. 22:31
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05
Ильхам Алиев: Новые решения поспособствуют более предсказуемой ситуации на Кавказе
Ильхам Алиев: Новые решения поспособствуют более предсказуемой ситуации на Кавказе
26 ноября 2021 г. 21:04
Принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих
Принято решение о постановке в очередь на жилье 2 137 военнослужащих
26 ноября 2021 г. 19:47
Президент: Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией
Президент: Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией
26 ноября 2021 г. 18:10
Путин: Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается
Путин: Стратегическое партнерство Азербайджана и России успешно развивается
26 ноября 2021 г. 15:58
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи
26 ноября 2021 г. 11:25
Закир Гасанов: Следует в любой момент быть готовыми к выполнению новых боевых задач
Закир Гасанов: Следует в любой момент быть готовыми к выполнению новых боевых задач
26 ноября 2021 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi