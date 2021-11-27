Кузнецов: Отношения России и Азербайджана - высокий уровень добрососедства

Российско-азербайджанские отношения в последние годы находятся на самом высоком уровне добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества, особенно в экономической сфере, что наглядно доказывает рост из года в год товарооборота между двумя нашими странами,

Российско-азербайджанские отношения в последние годы находятся на самом высоком уровне добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества.

Об этом Report заявил российский историк и политолог Олег Кузнецов.

По его словам, это особенно заметно в экономической сфере, что наглядно доказывает рост из года в год товарооборота между двумя нашими странами - за последний календарный год он составил 11%.

"Увеличение объемов торговли между нашими странами лучше всего свидетельствует о состоянии межгосударственных отношений. Никакой напряженности между Москвой и Баку нет. Возникающие время от времени разногласия, которые на языке юридической науки называются конфликтами интересов, обычно разрешаются в рабочем порядке во время двусторонних консультаций ", - отметил политолог.

Назвав роль российского президента Владимира Путина в организации переговоров с главами Азербайджана и Армении в Сочи определяющей, Кузнецов подчеркнул, что именно он был ее инициатором и принимающей стороной.

Касаясь вопроса разблокировки транспортных и экономических связей в регионе, политолог отметил, что желательно, чтобы этот процесс начался после делимитации и демаркации азербайджано-армянской государственной границы.