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Кувейт осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране

Кувейт осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране Кувейт решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 09:30
Кувейт осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране

Кувейт решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Кувейта.

В министерстве подчеркнули о принципиальной и неизменной позиции государства Кувейт против насилия и террора и выразили солидарность с Азербайджаном.

МИД Кувейта выразил глубокие соболезнования Азербайджану и семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке Kuwait condemns terrorist attack on Azerbaijani embassy in Iran 
Версия на азербайджанском языке Küveyt Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən terror hücumunu pisləyib

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