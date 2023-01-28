Кувейт осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране

Кувейт решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения.

Кувейт решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Кувейта.

В министерстве подчеркнули о принципиальной и неизменной позиции государства Кувейт против насилия и террора и выразили солидарность с Азербайджаном.

МИД Кувейта выразил глубокие соболезнования Азербайджану и семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.