Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины

"И Азербайджан, и Украина столкнулись с внешней агрессией, оккупацией части своих территорий"

"И Азербайджан, и Украина столкнулись с внешней агрессией, оккупацией части своих территорий. Пример Азербайджана по восстановлению территориальной целостности в ходе военной операции произвел сильнейшее впечатление на граждан Украины. Фактически, руководство Азербайджана показало всему миру, что наличие сильной политической воли в сочетании с продуманной стратегией и мобилизацией ресурсов способно ликвидировать замороженные метастазы советского колониализма".

Об этом в беседе с Report заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Максим Курячий.

Он подчеркнул, что в этой связи военно-технические связи с Азербайджаном, с одной стороны, с Турцией, - с другой, - приобретают для Украины особое значение.

"Опыт Азербайджана и его военные успехи этому подтверждение. У нас есть, что предложить нашим азербайджанским партнерам, тем более, что первые соглашения о совместной деятельности в военно-технической сфере впервые были подписаны еще в 1997 году", - сказал он.

Говоря о трехстороннем сотрудничестве в формате Баку - Анкара - Киев, Курячий отметил, что региональное сотрудничество в эпоху глобализации отнюдь не выглядит как нечто архаичное и второстепенное, как думают некоторые.

"Напротив, те вызовы, с которыми столкнулось международное сообщество в последние годы, - в частности, пандемия коронавируса, - актуализируют тему развития региональных, локальных взаимосвязей, их включенность в поиск эффективных путей и способов реагирования на такие вызовы. Ведь мировой прогресс формируется и наполняется из самых разных источников. Нужно искать и находить свое место в этом динамически изменяющемся мире. Нужно повышать свою субъектность", - заключил он.