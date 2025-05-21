Кубанычбек Омуралиев: ОТГ готовит новые инициативы в сфере обороны и безопасности

В июле 2025 года в рамках выставки IDEF-2025 планируется первая встреча руководителей оборонных предприятий стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В июле 2025 года в рамках выставки IDEF-2025 планируется первая встреча руководителей оборонных предприятий стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев.

По его словам, проведение такой встречи станет шагом к созданию многостороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

"Вслед за этим ожидается подготовка к первой встрече министров обороны тюркских государств. Дополнительно обсуждается проект "Общей концепции безопасности", направленный на формирование скоординированного ответа на региональные угрозы и укрепление коллективной безопасности в тюркском пространстве", - добавил Омуралиев.

Он отметил, что сотрудничество в области безопасности и обороны становится все более значимым направлением в рамках ОТГ.

По его словам, положения Стамбульской и Самаркандской деклараций, а также концепция "Взгляд на Тюркский мир – 2040" предусматривают проведение регулярных консультаций по вопросам политики и безопасности.

"В них изложена стратегическая цель — создать разветвленную сеть сотрудничества и обмена информацией между странами-участницами. Это необходимо для того, чтобы эффективно противостоять радикализации, экстремизму, исламофобии, ксенофобии и терроризму, а также укрепить безопасность на границах", - сказал Омуралиев.

Кроме того, по словам генсека организации, стратегия ОТГ на 2022–2026 годы также определяет четкие цели в оборонной сфере, включая развитие технического сотрудничества между профильными структурами, обмен опытом в области военных инноваций, технологий и авиации.