О нас

Кубанычбек Омуралиев: ОТГ готовит новые инициативы в сфере обороны и безопасности

Кубанычбек Омуралиев: ОТГ готовит новые инициативы в сфере обороны и безопасности В июле 2025 года в рамках выставки IDEF-2025 планируется первая встреча руководителей оборонных предприятий стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 11:16
Кубанычбек Омуралиев: ОТГ готовит новые инициативы в сфере обороны и безопасности

В июле 2025 года в рамках выставки IDEF-2025 планируется первая встреча руководителей оборонных предприятий стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев.

По его словам, проведение такой встречи станет шагом к созданию многостороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

"Вслед за этим ожидается подготовка к первой встрече министров обороны тюркских государств. Дополнительно обсуждается проект "Общей концепции безопасности", направленный на формирование скоординированного ответа на региональные угрозы и укрепление коллективной безопасности в тюркском пространстве", - добавил Омуралиев.

Он отметил, что сотрудничество в области безопасности и обороны становится все более значимым направлением в рамках ОТГ.

По его словам, положения Стамбульской и Самаркандской деклараций, а также концепция "Взгляд на Тюркский мир – 2040" предусматривают проведение регулярных консультаций по вопросам политики и безопасности.

"В них изложена стратегическая цель — создать разветвленную сеть сотрудничества и обмена информацией между странами-участницами. Это необходимо для того, чтобы эффективно противостоять радикализации, экстремизму, исламофобии, ксенофобии и терроризму, а также укрепить безопасность на границах", - сказал Омуралиев.

Кроме того, по словам генсека организации, стратегия ОТГ на 2022–2026 годы также определяет четкие цели в оборонной сфере, включая развитие технического сотрудничества между профильными структурами, обмен опытом в области военных инноваций, технологий и авиации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kubanychbek Omuraliev: OTS preparing new initiatives in defense, security

Другие новости из категории

Президент: Обеспечение возвращения западных азербайджанцев на исконные земли - важное условие для мира в регионе
Президент: Обеспечение возвращения западных азербайджанцев на исконные земли - важное условие для мира в регионе
21 мая 2025 г. 11:51
Лавров: РФ заинтересована в полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Лавров: РФ заинтересована в полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
21 мая 2025 г. 11:47
Генсек ОТГ: Азербайджан играет ключевую роль в укреплении тюркского мира
Генсек ОТГ: Азербайджан играет ключевую роль в укреплении тюркского мира
21 мая 2025 г. 11:45
Президент: Приверженность Азербайджана и Турции принципам международного права создает прочную основу для обеспечения стабильности в регионе
Президент: Приверженность Азербайджана и Турции принципам международного права создает прочную основу для обеспечения стабильности в регионе
21 мая 2025 г. 11:38
Ильхам Алиев: Армения должна выразить четкую позицию по срокам возвращения западных азербайджанцев на родные земли
Ильхам Алиев: Армения должна выразить четкую позицию по срокам возвращения западных азербайджанцев на родные земли
21 мая 2025 г. 11:37
В Анкаре проходит международная конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан
ФотоВ Анкаре проходит международная конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан
21 мая 2025 г. 11:32
Президент: Вопрос Западного Азербайджана уже включен в международную повестку
Президент: Вопрос Западного Азербайджана уже включен в международную повестку
21 мая 2025 г. 11:25
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему Западного Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему Западного Азербайджана
21 мая 2025 г. 11:16
Генсек: Страны ОТГ намерены довести взаимную торговлю до 10% от общего товарооборота
Генсек: Страны ОТГ намерены довести взаимную торговлю до 10% от общего товарооборота
21 мая 2025 г. 10:45
Мамед Ахмедзаде: Азербайджан - ключевой актор на Южном Кавказе и в Каспийском регионе
Мамед Ахмедзаде: Азербайджан - ключевой актор на Южном Кавказе и в Каспийском регионе
21 мая 2025 г. 10:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi