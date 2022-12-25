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Генсек Организации тюркских государств поздравил президента Ильхама Алиева

Генсек Организации тюркских государств поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
25 декабря 2022 г. 01:18
Генсек Организации тюркских государств поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Секретариата Организации тюркских государств и от себя лично прошу принять самые сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В результате осуществляемой Вами независимой, последовательной и решительной политики Азербайджанская Республика еще больше укрепила авторитет среди стран мира и превратилась в одно из ведущих государств нашего региона.

Хочу особо почеркнуть, что освобождение под Вашим руководством азербайджанских земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны стало источником гордости не только для Азербайджана, но и для тюркских государств и народов в целом, придало импульс дальнейшему укреплению тюркского единства. На Стамбульском Саммите Организации тюркских государств Вы были награждены Высшим орденом тюркского мира, что является показателем Вашего незаменимого вклада в единство тюркских государств, а также большой симпатии, которую питают к Вам наши народы и тюркский мир в целом.

Убежден, что Азербайджанская Республика, входящая в число учредителей Организации тюркских государств и обладающая особым весом в инициативах в рамках организации, и впредь будет вносить вклад в тесное сотрудничество между тюркскими государствами, основанное на общей истории, языке, культуре, многовековых традициях и братстве.

Ваше превосходительство, по случаю этого знаменательного дня желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, постоянных успехов в высшей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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