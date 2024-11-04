Генсек Омуралиев: ОТГ намерена продвигать "зеленые финансы" в рамках Тюркского зеленого видения

Предстоящий 11-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 6 ноября в Бишкеке, определит стратегические приоритеты организации, нацеленные на укрепление тюркского мира.

Предстоящий 11-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 6 ноября в Бишкеке, охватит стратегические приоритеты организации, нацеленные на укрепление тюркского мира.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, комментируя повестку Бишкекского саммита.

Омуралиев отметил, что саммит сфокусируется на четырех ключевых областях: экономической интеграции, устойчивом развитии, цифровой трансформации и безопасности. В сфере экономики ожидается подписание Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики, которое облегчит электронную торговлю между странами-членами и позволит работать бизнесу более эффективно.

По его словам, не менее амбициозна и повестка устойчивого развития. ОТГ намерена продвигать "зеленые финансы" и экологический менеджмент через создание Тюркского совета по зеленым финансам и принятие Тюркского зеленого видения. Эти инициативы обеспечат инвестиции в экологичные проекты - от возобновляемой энергетики до устойчивого городского развития, сказал генсек.

"В области цифровой трансформации планируется реализовать такие проекты, как "Большая тюркская языковая модель" и "Технологический спутник наблюдения Земли". Они повысят технологические возможности и будут полезны для экологического мониторинг, цифровая связь и инновации по всему региону", - подчеркнул Омуралиев.

Укрепление сотрудничества в сфере безопасности, по словам Омуралиева, ожидается благодаря подписанию Соглашения о механизме гражданской защиты, которое направлено на обеспечение скоординированного реагирования на чрезвычайные ситуации между странами-членами.

Омуралиев заявил, что страны ОТГ привержены идее развития сотрудничества в сферах транспорта, инфраструктуры и безопасности. По его словам, совместные усилия по развитию проекта Среднего коридора превратят тюркский регион в критически важную артерию для торговли между Азией и Европой. Он подчеркнул, что на предстоящем саммите также будут представлены новые проекты.

"Также ведется работа над Соглашением о свободной торговле услугами и инвестициями и планируется создание Совета центральных национальных банков стран-членов ОТГ для гармонизации денежно-кредитной политики и повышения финансовой стабильности в регионе.

Все эти стратегические проекты являются частью видения по созданию хорошо связанного, конкурентоспособного тюркского региона, эффективно позиционирующего себя как важное звено глобальных торговых путей", - сказал он.