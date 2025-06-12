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Омуралиев призвал к конкретным действиям для защиты семейных ценностей

Омуралиев призвал к конкретным действиям для защиты семейных ценностей 11:40 Несмотря на достижение значительного прогресса, все еще существуют области, требующие постоянного внимания и конкретных шагов.
Внешняя политика
12 июня 2025 г. 12:07
Омуралиев призвал к конкретным действиям для защиты семейных ценностей

Несмотря на значительный прогресс, все еще существуют сферы, требующие постоянного внимания и конкретных шагов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на 2-м заседании министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики организации, в Баку.

Он отметил, что в рамках ОТГ активно продвигается многостороннее сотрудничество между странами-членами в различных областях, включая внешнюю политику, торговлю, энергетику, зеленую экономику, туризм, спорт, безопасность, цифровизацию и экологические инициативы:

"На протяжении поколений мы сохраняли единство, уважение к старшим и глубокую связь между членами семьи. Сегодня в быстро меняющемся мире эти ценности важнее, чем когда-либо. Защищая позицию семьи, мы одновременно поддерживаем женщин, детей и молодежь в борьбе с современными вызовами. Это помогает обеспечить будущий баланс нашего общества. Сегодняшняя встреча является важным шагом в совместном обязательстве нашей организации по решению вопросов социальной политики и семьи. После успешных результатов первой встречи министров, проведенной в мае 2024 года в Стамбуле, сегодня мы снова собрались вместе с целью продвижения семейного благополучия, повышения участия женщин и сохранения наших общих ценностей", - сказал он.

Он выразил готовность в рамках ОТГ содействовать проведению регулярных встреч, направленных на укрепление сотрудничества в сфере продвижения общих ценностей, касающихся политики в отношении женщин и семьи.

"Это будет способствовать не только поддержке активного и значимого участия женщин во всех сферах общественной и профессиональной жизни, но и продвижению инновационных подходов в области занятости и предпринимательства. Мы верим, что создание инклюзивных экономических возможностей сыграет важную роль в укреплении социальной солидарности, укреплении семейных структур и построении более устойчивых обществ в тюркском мире", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: TDT-də əhəmiyyətli irəliləyişlər olsa da, hələ konkret addımlar tələb edən sahələr mövcuddur

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