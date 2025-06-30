О нас

Ксенофобские тенденции в России проникли и в правоохранительные органы - МНЕНИЕ

Ксенофобские тенденции в России проникли и в правоохранительные органы - МНЕНИЕ Жестокое и грубое обращение с азербайджанцами в Екатеринбурге показывает, что ксенофобские тенденции, существующие в России, проникли и в правоохранительные органы.
Внешняя политика
30 июня 2025 г. 14:19
Ксенофобские тенденции в России проникли и в правоохранительные органы - МНЕНИЕ

Жестокое и грубое обращение с азербайджанцами в Екатеринбурге показывает, что ксенофобские тенденции, существующие в России, проникли и в правоохранительные органы.

Об этом Report заявила политолог Ульвия Зульфигар.

Она отметила, что шовинистический девиз "Россия для русских" некоторых местных группировок (скинхедов) в РФ годами держит в страхе представителей национальных меньшинств, проживающих в этой стране.

"Если Российская Федерация имеет многонациональную структуру, она не может идти вразрез со статьями своих законов и допускать шовинизм. Безопасность и права наших соотечественников, проживающих в России, должны защищаться как международным правом, так и законами самой этой страны, с обязательным проявлением справедливого подхода к вопросу. Мы ожидаем от России серьезного расследования этих инцидентов и привлечения виновных к ответственности", - сказала Зульфигар.

Она считает, что предыдущие случаи - сбитие самолета, принадлежащего AZAL, запрет на въезд депутата Азера Бадамова на территорию России, отсутствие адекватной реакции на скандальное высказывание помощника президента России Владимира Мединского - оставляют чувство разочарования и опасения того, что и в этот раз ситуация повторится.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada mövcud olan ksenofob meyllər hüquq-mühafizə orqanlarına da sirayət edib - RƏY

Другие новости из категории

Песков: Сейчас в повестке дня нет разговора Путина и Алиева
Песков: Сейчас в повестке дня нет разговора Путина и Алиева
30 июня 2025 г. 13:44
Каллас: Нормализация отношений между Баку и Ереваном откроет путь к прочному миру в регионе
Каллас: Нормализация отношений между Баку и Ереваном откроет путь к прочному миру в регионе
30 июня 2025 г. 13:05
Сахиба Гафарова примет участие в межпарламентском форуме Узбекистан–Азербайджан в Хиве
Сахиба Гафарова примет участие в межпарламентском форуме Узбекистан–Азербайджан в Хиве
30 июня 2025 г. 12:30
Депутат: Насилие и жестокость в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге недопустимы
Депутат: Насилие и жестокость в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге недопустимы
30 июня 2025 г. 12:22
В МИД Азербайджана создано новое управление
В МИД Азербайджана создано новое управление
30 июня 2025 г. 11:35
Очередная группа иностранных граждан эвакуирована из Ирана в Азербайджан
ФотоОчередная группа иностранных граждан эвакуирована из Ирана в Азербайджан
30 июня 2025 г. 11:35
EPF: Франция размещает радиоактивные отходы в Армении рядом с условной границей Азербайджана
EPF: Франция размещает радиоактивные отходы в Армении рядом с условной границей Азербайджана
30 июня 2025 г. 10:21
Юрий Гусев: Украина решительно осуждает репрессивные действия против азербайджанцев в Екатеринбурге
Юрий Гусев: Украина решительно осуждает репрессивные действия против азербайджанцев в Екатеринбурге
30 июня 2025 г. 09:40
Питер Тейс: Насилие в отношении азербайджанцев в России напоминает сталинские репрессии
Питер Тейс: Насилие в отношении азербайджанцев в России напоминает сталинские репрессии
29 июня 2025 г. 19:22
Сабир Рустамханлы: Зверства России против азербайджанцев наблюдаются на протяжении всей истории
Сабир Рустамханлы: Зверства России против азербайджанцев наблюдаются на протяжении всей истории
29 июня 2025 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi