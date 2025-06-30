Ксенофобские тенденции в России проникли и в правоохранительные органы - МНЕНИЕ

Жестокое и грубое обращение с азербайджанцами в Екатеринбурге показывает, что ксенофобские тенденции, существующие в России, проникли и в правоохранительные органы.

Жестокое и грубое обращение с азербайджанцами в Екатеринбурге показывает, что ксенофобские тенденции, существующие в России, проникли и в правоохранительные органы.

Об этом Report заявила политолог Ульвия Зульфигар.

Она отметила, что шовинистический девиз "Россия для русских" некоторых местных группировок (скинхедов) в РФ годами держит в страхе представителей национальных меньшинств, проживающих в этой стране.

"Если Российская Федерация имеет многонациональную структуру, она не может идти вразрез со статьями своих законов и допускать шовинизм. Безопасность и права наших соотечественников, проживающих в России, должны защищаться как международным правом, так и законами самой этой страны, с обязательным проявлением справедливого подхода к вопросу. Мы ожидаем от России серьезного расследования этих инцидентов и привлечения виновных к ответственности", - сказала Зульфигар.

Она считает, что предыдущие случаи - сбитие самолета, принадлежащего AZAL, запрет на въезд депутата Азера Бадамова на территорию России, отсутствие адекватной реакции на скандальное высказывание помощника президента России Владимира Мединского - оставляют чувство разочарования и опасения того, что и в этот раз ситуация повторится.