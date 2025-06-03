Кристин Мари Сомер: Для преодоления последствий колониализма необходимо опираться на критический анализ

Для преодоления последствий колониальной политики в современном мире необходимо опираться на научно обоснованные подходы и критический анализ.

Для преодоления последствий колониальной политики в современном мире необходимо опираться на научно обоснованные подходы и критический анализ.

Как сообщает Report, об этом член Постоянного форума ООН по по делам лиц африканского происхождения Джун Кристин Мари Сомер (June Christine Marie Soomer) заявила в Баку на международной научной конференции "Имперское устройство: идеологии и реалии колониализма".

По ее словам, наука должна лежать в основе разрушения империи и колониализма.

Она отметила, что опираясь на исторические факты видно, что наука - очень сильное оружие.

"Исторически наука часто использовалась как инструмент, облегчающий эксплуатацию - с ее помощью из колонизированных народов извлекались знания, а затем эти знания интерпретировались в рамках дихотомии превосходства и неполноценности. Эксплуатация также проявлялась в присвоении интеллектуальных достижений и украденных инноваций у порабощенных народов Карибского бассейна, у коренных народов Америки и во многих других частях мира. И я должна подчеркнуть: именно эта системная эксплуатация и разрушения не позволили колонизированным народам раскрыть свой инновационный потенциал. Это одна из суровых реалий, с которой мы сталкиваемся и по сей день", — сказала она.

Джун Кристин Мари Сомер подчеркнула, что сейчас настало время использовать науку, чтобы полностью раскрыть потенциал нынешних и бывших колониальных территорий.