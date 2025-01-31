Кристиан Валлар: После 2020 года отношение ряда западных держав к Азербайджану заметно изменилось

После 2020 года отношение ряда западных держав к Азербайджану заметно изменилось, что особенно проявилось в реакции на восстановление Баку своей территориальной целостности.

После 2020 года отношение ряда западных держав к Азербайджану заметно изменилось, что особенно проявилось в реакции на восстановление Баку своей территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил профессор публичного права Университета Лазурного берега Кристиан Валлар на конференции "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".

По его словам, факт возвращения Азербайджаном 20% своих международно признанных территорий вызвал крайне негативную реакцию ряда стран, включая официальный Париж.

"Франция всегда выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. До 2020 года отношения между Баку и Парижем развивались динамично и плодотворно. Во время моего первого визита в 2017 году я встречался с французскими дипломатами в Баку, и они отмечали перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами, однако после 2020 года все успешные процессы застопорились. Азербайджан занимает важное место в регионе Южного Кавказа", — подчеркнул Валлар.