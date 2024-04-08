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Крикорян: Встреча в Брюсселе была символической

Крикорян: Встреча в Брюсселе была символической Состоявшаяся в Брюсселе встреча представителей Армении, Евросоюза и США была скорее символической (и возможной в интересах Пашиняна), чем сразу изменившей правила игры в мирном процессе между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 12:41
Крикорян: Встреча в Брюсселе была символической

Состоявшаяся в Брюсселе встреча представителей Армении, Евросоюза и США была скорее символической, чем сразу изменившей правила игры в мирном процессе между Баку и Ереваном.

Об этом Report заявил журналист из Великобритании Онник Крикорян.

"Похоже, многие в Армении возлагали на эту встречу слишком большие надежды. Это, по-видимому, подкрепляется сдержанной реакцией даже тех, кого можно считать проевропейски настроенными внутри страны и за рубежом", - сказал он.

Кроме того, по мнению журналиста, Брюссельская встреча может привести в какой-то степени к региональной конфронтации.

"Я немного обеспокоен, в частности тем, что может быть истолковано как поддержка ЕС и США проекта Пашиняна "Перекресток мира", поскольку это рискует превратиться в геополитический проект, включающий одних игроков, но не учитывающий других в регионе. Другой вопрос, что это событие могло привести к еще большим ожиданиям Запада в Ереване, что потенциально может отсрочить нормализацию отношений [между Азербайджаном и Арменией]. Однако следует подчеркнуть, что реакция в Армении на встречу остается сдержанной, за исключением оппозиционных СМИ, которые утверждают, что и Пашинян, и некоторые члены его партии были разочарованы ее итогами", - отметил Крикорян.

Тем не менее, по его словам, можно также считать, что прошедшая встреча, по крайней мере, стала некоторой поддержкой для Пашиняна, поскольку он сталкивается с растущей, хотя и минимальной оппозицией в Ереване: "Это может оказаться полезным для него, если он захочет вернуть села Газаха [Азербайджану], преподнеся Брюссельскую встречу как большой успех".

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