Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией при международном посредничестве теряет актуальность.

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией при международном посредничестве теряет актуальность.

Об этом Report заявил журналист из Великобритании Онник Крикорян.

"Я думаю, можно сказать, что участие Франции в усилиях Европейского совета подорвало, а временами и дискредитировало платформу ЕС по мирному процессу, в то время как предстоящие выборы в США могут привести к тому, что некоторые кандидаты в президенты будут использовать армяно-азербайджанский конфликт в своих личных интересах", - считает он.

По мнению Крикоряна, существует некоторая двусмысленность во встречах, организованных Евросоветом в лице Шарля Мишеля, особенно после Гранады, когда было сделано заявление Мишелем, Макроном, Шольцем и Пашиняном, в котором выдвигались требования как к Азербайджану, так и к Турции, несмотря на отсутствие президентов Ильхама Алиева и Реджеп Тайипа Эрдогана.

Он напомнил, что именно после этого заявления Азербайджан открыто призвал к непосредственным переговорам между сторонами, в частности, в нейтральных странах или на границе.

"Я не уверен, что Баку полностью против какой-либо из платформ, и никогда не исключал их. Но он не рассматривает ни ту, ни другую сторону [ЕС и США] в качестве нейтрального посредника или фасилитатора. Возможно, требование двусторонних переговоров больше направлено на то, чтобы предупредить США и ЕС, что Азербайджан не будет принимать участие на платформе, где посредники или фасилитаторы воспринимаются как пристрастные и открыто поддерживающие Армению", - подчеркнул журналист.

По его словам, очень значимым было совместное заявление об обмене задержанными, а также договоренность по COP29 между двумя странами, что было неожиданным, беспрецедентным и, как сообщается, было принято в двустороннем порядке. Некоторые армянские аналитики утверждают, что это было прямым результатом давления США на Азербайджан, но это скорее принятие желаемого за действительное - нет ничего подтверждающего данное утверждение. Следует также отметить, что эти аналитики выступают против двусторонних переговоров, а некоторые даже против мирного соглашения.

"Теперь мы ждем, будет ли принято последнее предложение министра иностранных дел Азербайджана о встрече на границе со своим армянским коллегой или она снова пройдет в США. Это будет реальным признаком того, переходят ли переговоры в полностью на двусторонний формат. Многое будет зависеть от того, согласятся ли США на приостановку действия 907 поправки, а также от того, будут ли они более сдержанны в своих высказываниях заявлениях", - добавил О.Крикорян.

Некоторые международные наблюдатели уже давно утверждают, что двусторонние переговоры - единственный путь вперед, хотя возможно только с участием России, которую другие пытаются исключить из процесса.

"В любом случае, если встречи все чаще проводятся на границе, я думаю, мы можем сказать, что мирный процесс при международном посредничестве или содействии теряют свою актуальность", - подытожил журналист.