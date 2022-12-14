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Кремль: Встреча Алиева, Путина и Пашиняна не согласована

Кремль: Встреча Алиева, Путина и Пашиняна не согласована Встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна не согласована.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 14:44
Кремль: Встреча Алиева, Путина и Пашиняна не согласована

Встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна не согласована.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Вместе с тем, как вы знаете, запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ, где, как минимум, трое будут иметь возможность переговорить хотя бы "на полях", заявил Песков.

Ранее сообщалось, что очередная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится в Санкт-Петербурге в конце декабря.

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