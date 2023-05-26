Кремль: В обозримой перспективе возможно будет подписан договор о мире между Азербайджаном и Арменией

"За временем никто не гонится, но в обозримой перспективе возможно состоится подписание договора о мире между Азербайджаном и Арменией".

"За временем никто не гонится, но в обозримой перспективе возможно состоится подписание договора о мире между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

"Вчера президент Путин, (президент Азербайджана Ильхам) Алиев и премьер-министр (Армении Никол) Пашинян достигли договоренностей и дали поручения, что профильные вице-премьеры соберутся на следующей неделе, то есть через неделю. Это будет конец следующей недели. Они соберутся в Москве и буду дошлифовывать те вопросы, которые есть, принципиальное понимание, как их решать, но нужно ещё договориться по деталям", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли считать, по оценкам Кремля, эту встречу завершающей перед подписанием мирного договора.

Он уточнил, что есть общая точка зрения, есть "понимание глав государств, как это решать", и поэтому на рабочем уровне уже не должно "создаваться каких-то искусственных препятствий".

"Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится, потому что главное - это все-таки конечный результат. За временем здесь никто не гонится. И именно по этим же соображениям вряд ли сейчас кто-то сможет спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора. Хотя, опять же, как говорилось вчера на встрече, сейчас во многом поменялись обстоятельства и фактически концептуально... Эти все обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.

25 мая в Москве состоялся трехсторонний саммит президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.