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Кремль: Трехсторонние договоренности являются абсолютно безальтернативными

Кремль: Трехсторонние договоренности являются абсолютно безальтернативными Пресс-секретарь президента РФ заявил, что помощь в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном может приветствоваться, но только на основе трехсторонних договоренностей, заключенных вместе с Россией. Как передает Report, об этом сообщает ТАС
Внешняя политика
2 мая 2023 г. 16:36
Кремль: Трехсторонние договоренности являются абсолютно безальтернативными

Помощь в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном может приветствоваться, но только на основе трехсторонних договоренностей, заключенных вместе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решение существующих проблем между двумя странами и возможная выработка каких-то совместных действий и шагов, направленных на снижение напряженности в регионе в первую очередь возможны на основе трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией. Пока каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет. Соответственно, пока до сих пор эти трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными", - сказал он.

Комментируя встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении, Песков отметил: "Разумеется, любая помощь может приветствоваться. Но мы также знаем, что бывают и разные попытки, которые размывают основу для урегулирования, что в перспективе может не дать результата. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом случае".

1 мая состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с участием Госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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Версия на английском языке Kremlin sees no alternative to tripartite statements over Karabakh
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanatların alternativi yoxdur”

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