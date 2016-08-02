​Кремль: Президент России посетит Азербайджан 8 августа

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан 8 августа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Как ранее сообщалось, 8 августа в Баку состоится трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и Ирана.

Ожидается, что президенты трех стран обсудят актуальные вопросы международной и региональной политики, перспективы налаживания практического сотрудничества, в частности, в сферах энергетики и транспорта.

В ходе пребывания в Баку также запланированы отдельные двухсторонние переговоры Путина с лидерами Азербайджана и Ирана.