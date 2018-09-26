Кремль обнародовал программу визита Владимира Путина в Азербайджан

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибудет в Азербайджан завтра утром.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, завтра вечером В.Путин прибудет в Душанбе на саммит СНГ, а до этого посетит Баку.

"Завтра вечером президент уже будет в Душанбе на неформальном обеде, и послезавтра состоятся все мероприятия в рамках СГГ СНГ. А до этого завтра рано-рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России-Азербайджана. Главы государств В.Путин и И.Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними, но перед этим также президент посетит некоторые соревнования в рамках ЧМ, который по дзюдо, который сейчас проходит в Баку", - сказал Песков.