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    Кремль обнародовал программу визита Владимира Путина в Азербайджан

    Песков: Президент России прибудет в Азербайджан завтра утром

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибудет в Азербайджан завтра утром. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

    По его словам, завтра вечером В.Путин прибудет в Душанбе на саммит СНГ, а до этого посетит Баку.

    "Завтра вечером президент уже будет в Душанбе на неформальном обеде, и послезавтра состоятся все мероприятия в рамках СГГ СНГ. А до этого завтра рано-рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России-Азербайджана. Главы государств В.Путин и И.Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними, но перед этим также президент посетит некоторые соревнования в рамках ЧМ, который по дзюдо, который сейчас проходит в Баку", - сказал Песков.

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