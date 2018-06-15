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    Кремль о встрече в Москве главы Азербайджана и премьер-министра Армении

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Кремль прокомментировал неформальную встречу в Москве главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча в Москве была первым знакомством двух лидеров.

    "О дальнейших контактах говорить преждевременно", заявил Песков в ответ на вопрос, можно ли рассчитывать на встречу в трехстороннем или двустороннем формате.

    Напомним, И.Алиев и Н.Пашинян приняли участие в открытии Чемпионата мира по футболу-2018, который стартовал 14 июня в Москве. 

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