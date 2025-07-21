Кремль: Надеемся, что сложный период в отношениях РФ и Азербайджана пройдет

Отношения России и Азербайджана переживают непростой период, но в Москве рассчитывают на его завершение.

Отношения России и Азербайджана переживают непростой период, но в Москве рассчитывают на его завершение.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Прочная основа (отношений - ред.), действительно, есть. Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет", - сказал Песков журналистам.