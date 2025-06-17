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Кремль: Москва признательна Баку за содействие в эвакуации россиян из Ирана

Кремль: Москва признательна Баку за содействие в эвакуации россиян из Ирана Кремль: Москва выражает благодарность Баку за содействие в эвакуации россиян из Ирана
Внешняя политика
17 июня 2025 г. 14:43
Кремль: Москва признательна Баку за содействие в эвакуации россиян из Ирана

Россия признательна Азербайджану за помощь в обеспечении безопасной эвакуации россиян из Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все граждане (россияне), которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, - для них для всех обеспечивается возможность эвакуации. Доставка осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном. Азербайджанские наши друзья также предоставляют все максимально благоприятные условия, за что мы им очень признательны", - отметил Песков.

По его словам, работа по эвакуации россиян из Ирана идет круглосуточно.

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Версия на английском языке Kremlin thanks Azerbaijan for assistance in evacuating Russians from Iran
Версия на азербайджанском языке Rusiya İrandan vətəndaşlarının təxliyəsində göstərdiyi köməyə görə Bakıya minnətdarlıq edib

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